F1 su TV8, GP Canada 2024: tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara

Il Gran Premio del Canada rappresenterà il nono dei ventiquattro atti che andranno a strutturare il Mondiale di Formula Uno 2024. Si torna, quindi, in Nord America poco più di un mese dopo la corsa di Miami.

Si correrà da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Sarà la cinquantatreesima edizione dell’appuntamento, la quarantatreesima a disputarsi a Montreal, dove si è corso per la prima volta nel 1978.

Quali sono le tempistiche precise del GP del Canada? È prevista una Sprint, oppure la struttura sarà quella canonica? Quali sono i fusi orari da tenere a mente e come fare per seguire la corsa in TV?

F1 – PROGRAMMA GP CANADA 2024

VENERDÌ 7 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 19.30-20.30, Prove libere 1

Ore 23.00-00.00, Prove libere 2

SABATO 8 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 18.30-19.30, Prove libere 3

Ore 22.00, Qualifiche

DOMENICA 9 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 20.00, GARA

F1 – GP CANADA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara del Gran Premio del Canada. Non vi sarà alcun modo di seguire in chiaro le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Montreal. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Quebec potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Canada, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 8 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 23.30 Qualifiche

DOMENICA 9 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 21.30, GARA