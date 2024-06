F1, Lando Norris: “Pochi rimpianti per il terzo posto, domani gara equilibrata”

Lando Norris è terzo in delle qualifiche pazzesche del GP del Canada a Montreal. Il britannico è arrivato dietro a Russell e Verstappen per appena 21 millesimi, segno dell’estremo equilibrio che c’è stato in questo sabato sull’isola di Notre-Dame.

Queste le parole del pilota della McLaren a caldo, dopo questa seconda fila ottenuta: “Sono contentissimo, complimenti a Russell perché è stato veloce per tutto il weekend. Quando arrivi così vicino hai sempre qualche rimpianto perché dici che potevi fare qualcosa in più, ma sono felice perché abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

”Montreal è sempre un circuito molto bello e siamo sempre al limite, siamo sempre a rischio di incidenti. Comunque noi abbiamo fatto un gran lavoro, siamo davanti e domani potrebbe essere un gran spettacolo: siamo vicini e ci sono tanti piloti velocissimi”.