F1, Lando Norris: “Non potevo fare meglio del 2° posto, Verstappen è di un’altra categoria”

Lando Norris sorride dopo aver centrato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo vissuto un turno avvincente, nel quale Max Verstappen ha fatto gara a sé, ma per tutti gli altri è stata grande battaglia per trovare un posto al sole.

La pole position porta la firma del tre-volte campione del mondo che ha rifilato distacchi ciclistici a tutti. Secondo a 404 millesimi proprio Lando Norris, l’unico che sembra in grado di rimanere nelle sue vicinanze, mentre è terzo a oltre mezzo secondo George Russell (+0.526). Quarta posizione per Carlos Sainz a 537 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 589, mentre è sesto Charles Leclerc (+0.730) che ringrazia il tempo cancellato a Oscar Piastri che chiude settimo a 734 millesimi. Ottavo Sergio Perez a 888 millesimi, nono Nico Hulkenberg, quindi decimo Esteban Ocon.

Al termine della Q3, il portacolori del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Joylon Palmer: “Sono contento del risultato, oggettivamente non potevo fare più della seconda posizione. Max Verstappen viaggia in una categoria a parte, è molto più veloce di noi. Oggi le condizioni erano complicate, molto più di ieri. Non era per niente facile mettere insieme un giro completo”.

Dopo il podio nella Sprint Race di questa mattina e il secondo posto nelle qualifiche, cosa attendersi dalla gara di domani? “Sognare la vittoria? Durissima. Guardando al passo è chiaro che avremmo bisogno di qualcosa in più per pensare di sfidare Verstappen. Ad ogni modo non vedo l’ora di fare sul serio. Sarà una corsa lunga e, solitamente, noi siamo più performanti alla domenica rispetto al sabato, per cui vedremo”.