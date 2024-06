F1, John Elkann cauto sull’arrivo di Newey: “Bisogna valutare se ci sono le condizioni”

Dopo la quasi certezza sbandierata dagli insider, adesso sembra invece che la pista che vorrebbe portare il genio Adrian Newey alla Ferrari sia molto più complicata rispetto a quanto predetto. Nelle ultime settimane infatti la cautela regna sovrana, e anche le parole rilasciate queste mattine da John Elkann a Il corriere della sera confermano come l’accordo tra le parti non sia stato ancora trovato, per motivi molteplici.

Secondo quanto riportato poche ore fa da Motorsport.com, il nodo dovrebbe sciogliersi entro il mese di luglio, deadline data dalla scuderia di Maranello all’ormai ex ingegnere in forza alla Red Bull, corteggiatissimo anche dall’Aston Martin e desiderato dagli altri team principali del circus, ovvero la McLaren e la Mercedes. Il principale ostacolo, stando all’attuale Presidente di Stellantis, sarebbe la natura del progetto stesso:

“Ci sono tante valutazioni, bisogna fare attenzione – ha sostenuto Elkann – Va trovato il giusto momento in cui fare le cose, come è successo con Hamilton. Con lui c’è stata una convergenza di intenti che ha consentito di lavorare insieme. Esistono tante possibilità, Newey o altri, bisogna valutare bene se ci sono le condizioni. Vanno capiti quali sono il livello di motivazione e la capacità di creare cose nuove piuttosto che replicarne altre”.

Elkann ha poi parlato del futuro del Cavallino Rampante, dove l’obiettivo sarà ovviamente vincere: “Lavoriamo sempre per quell’obiettivo: quest’anno abbiamo visto dei progressi e anche delle difficoltà. Abbiamo bisogno di continuare a crescere: va trovato l’equilibrio tra la valorizzazione delle tante persone capaci qui dentro, un aspetto che sottolineo con forza, e la nuova possibilità di attrarre nuovi talenti. E’ stato bello sentire un ingegnere appena arrivato dalla Red Bull parlare del nostro potenziale. E’ la conferma che c’è una grande voglia di venire in Ferrari“.