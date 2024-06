Europei scherma 2024 oggi in tv: orari, calendario 23 giugno, streaming, italiani in gara

Ultima giornata degli Europei di scherma a Basilea. La manifestazione continentale si conclude con le prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile. L’Italia vuole aumentare il suo bottino di medaglie, che ora sono dieci per la squadra azzurra, cercando almeno un’altra medaglia d’oro oltre alle quattro già conquistate.

Sicuramente c’è grandissima attesa per le fiorettiste che sono assolutamente le favorite per la vittoria finale. La rivale più accreditata per l’Italia è la Francia, ma quest’ultima ha perso per infortunio Ysaora Thibus. Attenzione alla Polonia che potrebbe essere una sorpresa.

Dopo la strabiliante prova individuale con la tripletta firmata da Gallo, Curatoli e Samele, gli sciabolatori azzurri provano a ripetersi anche nella prova a squadre. L’Italia si presenta come la terza forza, dietro ad Ungheria e Francia e proprio contro i francesi potrebbe esserci una delicata sfida in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sesta giornata degli Europei di scherma 2024, che iniziano assegnando i titoli individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 2, mentre in diretta streaming su Rai Play Sport 1 e su Discovery+. Immancabile la Diretta Live testuale di OA Sport.

EUROPEI SCHERMA 2024 OGGI

Domenica 23 giugno

Ore 9.00 Fioretto Femminile a squadre (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo)

Ore 10.00 Sciabola Maschile a squadre (Michele Gallo, Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre)

Ore 15.15 Inizio finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (dalle 17.00)

Differita tv: Rai Sport HD (dalle 20.30)

Diretta streaming: canale Youtube FIE Fencing Channel (dalle 9.00); Ray Play Sport 1 (dalle 15.15), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN (dalle 15.10)

Diretta Live testuale: OA Sport.