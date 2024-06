Europei nuoto artistico, la pioggia inizia a diradarsi: si riprende alle 13

Gli Europei di nuoto artistico hanno subito un inaspettato stop durante la seconda giornata. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa su Belgrado, interrompendo così la prova preliminare del duo libero femminile quando mancavano soltanto due coppie alla fine della gara.

La European Aquatics è così venuta in soccorso di tutti gli appassionati, chiarendo come riorganizzare la giornata. La prova preliminare del duo libero femminile ripartirà alle ore 13.00, fra poco meno di trenta minuti, mettendo così fine alla pausa durata un’ora e mezza nell’impianto serbo.

Ricordiamo che l’Italia è in gara con Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice: le due sono al momento terze con un punteggio di 217.7876, alle spalle dei Paesi Bassi, che ha schierato le gemelle de Brouwer, ‘titolari’ del ruolo, in 259.0126, e di Israele, seconde in 238.0645 con Shelly Bobritsky e Ariel Nassee.

| Duet Free preliminaries have been paused due to adverse weather conditions.

The event will restart at 13:00 CEST. More information coming soon.#EACBelgrade2024 | #EuropeanAquatics pic.twitter.com/FrRq8nnjGp

— European Aquatics (@EuroAquatics) June 11, 2024