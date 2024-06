Dove vedere la F1 stasera in tv: orario gara GP Canada 2024, diretta Sky, differita TV8

Partito venerdì il nono weekend della F1 in Canada con una prima giornata non semplice e caratterizzata dalla pioggia, specie nelle prima sessione di prove libere. Una Ferrari che arriva a questa gara galvanizzata dopo il trionfo di Charles Leclerc in quel di Montecarlo e che cercherà di confermarsi, ma non sarà semplice in condizioni così imprevedibili.

Non si può indentificare infatti una vera e propria scuderia favorita: la Ferrari ha dimostrato di andare forte su tracciati cittadini stretti e veloci, la McLaren sembra essere competitiva ovunque in questa fase della stagione, che sta vedendo anche un’evidente crescita da parte di Oscar Piastri, mentre la Red Bull non è dominante come in passato, con Max Verstappen autore di una gara incolore nel Principato. Occhio anche alla Mercedes, che al sabato ha mostrato di avere un buon potenziale.

Oggi, domenica 9 giugno, alle ore 20.00, andrà in scena la gara del GP del Canada, nona tappa del Mondiale 2024 di F1. Differita dalle ore 21,30 e in tv in chiaro su TV8 ed in streaming gratuito su tv8.it. Per gli abbonati la gara del nono fine settimana di gara stagionale della F1, il GP del Canada, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming su Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

DOVE VEDERE LA F1 STASERA IN TV

Domenica 9 giugno

20.00 gara F1 GP Canada – diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, Sky Go e NOW

