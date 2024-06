Ciclismo: Andrea Raccagni Noviero si prende il titolo nella cronometro under 23

Si chiude la giornata dedicata alle cronometro ai Campionati Italiani di ciclismo su strada in quel di Grosseto con la prova per gli under 23 al maschile, sulla distanza di 23,2 chilometri.

A prendersi il titolo è il portacolori della Soudal – Quick-Step Devo Team Andrea Raccagni Noviero: 27’18” il tempo dell’azzurro che ha vestito la maglia di miglior italiano al Giro NextGen.

Seconda posizione per Nicolas Milesi (Arkea B&B Hotels Development), distante 25”, terzo invece è Christian Bagatin (MBHBank Colpack Ballan CSB), a 34”.

Nella top-5 anche il fratello d’arte Matteo Milan (Lidl – Trek Future Racing) e Niccolo Galli (Arvedi Cycling).