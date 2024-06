Berrettini-Michelsen, definito l’orario nell’ATP di Halle 2024: dove vederlo in tv e streaming

Matteo Berrettini, dopo aver sfiorato il titolo a Stoccarda perdendo in finale da Jack Draper, resta in Germania per proseguire il suo percorso di avvicinamento sull’erba verso Wimbledon. Domani il romano, ammesso direttamente in main draw tramite Special Exempt, torna in campo per sfidare il giovane qualificato statunitense Alex Michelsen nel primo turno dell’ATP 500 di Halle 2024.

Nessun precedente ufficiale tra i due nel circuito maggiore, ma è sicuramente l’azzurro a rivestire il ruolo di favorito della vigilia. L’ex numero 6 al mondo ha un feeling speciale con questa superficie e ha dimostrato un ottimo rendimento la scorsa settimana a Stoccarda, quindi il suo obiettivo deve essere quello di raggiungere almeno gli ottavi e poi giocarsela presumibilmente contro il n.6 del ranking ATP Andrey Rublev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Michelsen, primo turno dell’ATP 500 di Halle 2024. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16.00) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MICHELSEN HALLE 2024

Martedì 18 giugno

Terzo match dalle ore 11.30 Matteo Berrettini vs Alex Michelsen – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 16.00) e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul Court 1, si disputeranno i match Fonseca-Duckworth e Purcell-Bublik (non prima delle 13.00).

PROGRAMMA BERRETTINI-MICHELSEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 16.00) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta testuale: OA Sport.