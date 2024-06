Beach volley, la Francia fa l’en plein olimpico in casa! La Nations Cup premia i transalpini tra gli uomini e l’Olanda al femminile

La Francia completa l’opera e piazza quattro coppie ai Giochi Olimpici di casa sotto la Tour Eiffel. mancava solo un tassello al mosaico francese, la seconda coppia maschile che è arrivata attraverso la Nations Cup, torneo che si è chiuso a Jurmala col successo dei transalpini in campo maschile, guidati dall’ex commissario tecnico azzurro Lissandro, e dall’Olanda in campo femminile con una coppia che andrà ad unirsi a Stam/Schoon.

In campo maschile finale vietata ai deboli di cuore con la Francia che ha battuto al golden match la combattiva Austria, che aveva iniziato con il piede giusto perchè Hammarberg/Pristauz avevano sconfitto nel primo match di finale 2-1 (28-30, 21-17, 15-11) Bassereau/Lyneel Nel secondo incontro Rotar/Gauthier Rat hanno pareggiato il conto battendo 2-1 (21-19, 19-21, 15-12) Dressler/Waller ma nel match decisivo i francesi Rotar/Gauthier-Rat habnno battuto 1-0 (15-10) Hammarberg/Waller.

Così le semifinali. Francia-Portogallo 2-0: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-18, 21-13), Bassereau/Lyneel (FRA)-Sousa./Sousa (POR) 2-1 (21-23, 26-24, 15-8).

Lettonia-Austria 0-2: Dressler/Waller (AUT)-Plavins/Fokerots (LAT) 2-0 (21-19, 21-15), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 2-1 (21-16, 17-21, 16-14)

In campo femminile doppia vittoria per le olandesi nella finale contro la Repubblica Ceca che aveva eliminato l’Italia in semifinale. Nel primo incontro Bröring/van Driel hanno sconfitto in rimonta 2-1 (19-21, 21-15, 15-11) Neuschaeferova/Svozilova, nel secondo ancora sofferta ma decisiva la vittoria 2-1 (21-17, 20-22, 15-7) di Piersma/Bekhuis contro Hermannova/Stochlova.