Baseball: Nettuno, Rovigo e Reggio Emilia sorridono nella domenica di Serie A

Prosegue a passo spedito il cammino di Nettuno nella Serie A 2024 di baseball. La squadra laziale ha infatti inanellato la quattordicesima vittoria consecutiva, consolidando così la leadership nel raggruppamento D.

Nello specifico Nettuno si è imposta anche oggi sull’Ath. Bologna, passando di misura con il risultato di 9-8. Bene anche la Fiorentina, autrice di una doppia vittoria ai danni di Fiorentino dettando legge per 11-7 e 7-6.

Doppia vittoria anche per Rovigo che, nel gruppo C, ha vinto contro Rimini prima per 3-1 e, successivamente, per 13-12. Successo sul filo di lana poi per Cagliari che ha completato l’opera già cominciata ieri sconfiggendo Ronchi per 5-4.

Sorride nel gruppo E Reggio Emilia, sempre più leader dopo aver regolato nuovamente Torino, stavolta per 9-5, oltre che Codogno, uscito vincente dal confronto con Catalana, risolto per 1-14 e 5-6. Si dividono la posta invece Senago e Ciemme. La prima squadra citata ha infatti vinto gara-1 per 12-11, salvo poi subire la rimonta degli avversari in una gara-2 chiusa per 1-4. La Serie A tornerà il prossimo 14 giugno.