ATP Halle, due partite oggi per Sinner! In campo anche in doppio con un amico di lunga data

Impegno doppio. Jannik Sinner si prepara a una giornata piuttosto intensa sull’erba di Halle, sede del torneo ATP500 in Germania. Il n.1 del mondo sarà impegnato sul campo della OWL Arena nel secondo incontro in programma (inizio del tutto ore 12.00) contro l’ungherese Fabian Marozsan.

Tra i due c’è un unico precedente piuttosto datato. Ci si riferisce al tabellone di qualificazione del Future F2 a Sharm El Sheikh (Egitto). In quella circostanza si impose Marozsan con lo score di 4-6 6-2 6-1, ma chiaramente il peso di quella sfida vale relativamente per l’evoluzione delle carriere dei due. Sinner, infatti, si appresta a giocare il suo secondo incontro da n.1 e ha voglia di imporsi.

Non sarà semplice perché il magiaro è un tennista di grande talento, capace in passato di giocare brutti scherzi anche ai migliori. Il pensiero va a quanto accaduto negli Internazionali d’Italia a Roma l’anno scorso, quando l’ungherese si impose contro Carlos Alcaraz (attuale n.2 del ranking). La sfida citata però non sarà l’unica per il 22enne pusterese ad Halle.

Sinner, infatti, è atteso anche dal match di doppio (terzo sul campo-1) con un amico di lunga data, ovvero il polacco Hubert Hurkacz. Ieri i due si sono imposti contro la coppia statunitense formata da Nathaniel Lammons e da Jackson Withrow con lo score di 6-4 5-7 11-9. Un successo al super tie-break di una partita in cui i sorrisi tra i due non sono mancati. Oggi ci sarà l’incrocio con il doppio tutto francese composto da Sadio Doumbia e da Fabien Reboul.

Il nostro portacolori non disdegna l’idea di scendere nuovamente in campo, ritenendo il tutto funzionale al miglioramento tecnico, come nelle volée (molto utili su questa superficie). Giocare poi al fianco di Hurkacz, molto dotato al servizio e nella transizione verso la rete, è sicuramente d’aiuto per il n.1 del ranking.