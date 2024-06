ATP Halle 2024, avanti Berrettini ed eliminati Darderi e Sonego. Medvedev cade con Zhang

Mancavano due partite per completare le sfide del primo turno nel torneo ATP 500 di Halle ed erano impegnati Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Il bilancio è stato di una vittoria ed una sconfitta: Berrettini conferma gli ottimi segnali delle ultime settimane e supera all’esordio l’americano Alex Michelsen per 7-6 6-2; mentre Darderi sfiora l’impresa contro il tedesco Jan-Lennard Struff, cedendo in rimonta per 6-7 7-5 7-6 dopo oltre due ore e mezza di gioco e dieci match point annullati all’avversario.

La sfida tra Italia e Germania va però a quest’ultima, visto che Lorenzo Sonego non è riuscito a sovvertire il pronostico contro Alexander Zverev. Una buonissima prestazione quella del piemontese, ma alla fine è stato il numero quattro del mondo ad imporsi in due combattuti set per 6-4 7-6.

Zverev conquista così l’accesso ai quarti di finale, dove se la vedrà con il francese Arthur Fils, che ha superato il tedesco Dominik Koepfer con il punteggio di 6-3 6-4.

L’erba continua ad essere una superficie poco amata da Daniil Medvedev ed il russo cade contro il cinese Zhizhen Zhang in tre set con il punteggio di 6-3 2-6 7-6. Il tennista asiatico se la vedrà nei quarti contro l’americano Christopher Eubanks, che ha sconfitto il kazako Alexander Bublik, settima testa di serie, per 7-6 4-6 6-3.

RISULTATI ATP HALLE 2024 (19 GIUGNO)

Berrettini (Ita) b. Michelsen (Usa) 7-6 6-2

Struff (Ger) b. Darderi (Ita) 6-7 7-5 7-6

Fils (Fra) b. Koepfer (Ger) 6-3 6-4

Eubanks (Usa) b. Bublik (Kaz) 7-6 4-6 6-3

Zhang (Chn) b. Medvedev (Rus) 6-3 2-6 7-6