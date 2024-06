Atletica, Emmanuel Wanyonyi strabordante: terzo uomo della storia sugli 800! Rudisha spaventato

Emmanuel Wanyonyi ha tuonato un tempo clamoroso sugli 800 metri in occasione dei Trials di ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024, andati in scena a Nairobi. Il fuoriclasse keniano ha infatti corso il doppio giro di pista in uno straripante 1:41.70, diventando così il terzo uomo più veloce della storia, alle spalle del connazionale David Rudisha (1:40.91 di record del mondo siglato alle Olimpiadi di Londra 2012) e del danese Wilson Kipketer (1:41.11 nel 1997).

Quello siglato nella capitale è il nono tempo della storia (degli otto precedenti, sei portano la firma di Rudisha e due quella di Kipketer), a precedere di tre centesimi lo storico record europeo detenuto dal britannico Sebastian Coe (attuale presidente di World Athletics) il 10 giugno 1981 a Firenze. Lo strepitoso 19enne (spegnerà le candeline il prossimo 1° agosto) ha avuto la meglio su Wyclife Kinyamal (1:42.50) e Koitatori Kidali (1:42.66).

Il classe 2004 ha naturalmente firmato la miglior prestazione mondiale stagionale e si candida a un ruolo di assoluto protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Wanyonyi è un autentico fuoriclasse: lo scorso anno conquistò la medaglia d’argento su questa distanza ai Mondiali di Budapest, dopo il quarto posto della stagione precedente a Eugene, detiene il diamante della Diamond League ed è stato oro iridato tra gli under 20 nel 2021.