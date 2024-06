Atletica, Elisa Palmero: “Ho fatto una gara di rimonta per il caldo, risultato buono”

Una mezza maratona eccezionale per quanto riguarda il maschile agli Europei di Roma 2024 di atletica, con la doppietta firmata da Yeman Crippa e Pietro Riva. Una mezza maratona discreta al femminile, con la prima italiana che si è piazzata in quindicesima posizione, ossia Elisa Palmero, che ha staccato il suo personale in 1h11:22. 19° posto invece per Sofiia Yaremchuk, autrice sicuramente di una prova meno soddisfacente.

Queste le parole di Palmero a caldo ai microfoni di Rai Sport: “Diciamo che ero un po’ incerta perché era la mia seconda mezza maratona e in partenza avevo un po’ di timore. Ho cercato di fare una gara in rimonta, partendo da dietro e cercando piano piano di risalire. Sono molto contenta della mia gara e della squadra che siamo. Sofiia è sempre stato un grande esempio per me e una veterano e ho solo di cui imparare da atlete così. Col forte caldo si presumeva di gestirsi un po’ di più e ho cercato di fare la gara guardandola sulla lunga distanza“.

Qualche battuta anche di Yaremchuk: “L’atmosfera è stata fantastica, purtroppo non sono riuscita ad esprimermi, cercherò di correre forte alle Olimpiadi, non è andata bene. Peccato perché si sentiva tutto il tifo, siamo arrivate in uno scenario meravigliose. Ora testa bassa verso Parigi“.