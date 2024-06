Antonella Palmisano incoronata: “Dedico la medaglia a Massimo Stano, si va alle Olimpiadi per vincere”

Antonella Palmisano si è laureata Campionessa d’Europa nella 20 km di marcia, dominando la gara andata in scena a Roma e conquistando il primo titolo continentale della propria carriera. La Campionessa Olimpica ha piazzato l’allungo risolutore a metà del percorso e ha dominato in lungo e in largo, palesando una condizione di forma impeccabile quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Spettacolare doppietta con Valentina Trapletti, splendida seconda.

Antonella Palmisano ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ho fatto quello che volevamo fare: prendere il controllo della situazione fin da subito. Sono contento del percorso fatto, quest’anno me lo sono goduto, ho trovato il piacere di allenarmi e vivere questa stagione. Ringrazio mio marito e allenatore, il mio team, è un risultato di squadra bello e condiviso. Mio marito mi ha messo la corona sulla testa e non posso toglierla perché era anni che non mi faceva un regalo così bello (scherza, n.d.r.)“.

La fuoriclasse pugliese ha proseguito: “Questa medaglia mi mancava. Che significato ha? Ero forse un po’ triste perché c’era poca attenzione verso la marcia, mi sono detta ‘goditi questo momento, dai il massimo per fare parlare di te in questo stadio’. Dopo diversi anni in cui non trovavo più pace a una problematica fisica finalmente non si è più presentata. Non è facile ritrovare fiducia dopo un cambio tecnico, è stato un percorso difficile e oggi c’è stata una conferma della bontà del percorso scelto“.

La 32enne ha poi concluso: “Questa squadra sta portando grandi risultati, oggi era giusto incitare questa squadra con questa medaglia. La dedico anche a Massimo Stano che è a casa (il Campione Olimpico è infortunato, rientrerà ai Giochi, n.d.r.): so quanto è difficile vedere certe gare da casa, l’ho fatto anche io. E ora? Si prova a vincere a Parigi“.