Ambesi precisa: “Sbagliato dire che in Italia c’è il nulla dopo Sinner. Questa è la miglior generazione”

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha offerto degli spunti interessanti nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (giornalista Eurosport). Al centro dell’attenzione l’edizione 2024 del Roland Garros, che sta entrando sempre di più nel vivo.

GIUDIZIO PRESTAZIONE JANNIK SINNER VS CORENTIN MOUTET

“Secondo il mio parere la partita non è stata preparata al meglio come in tutte le altre circostanze. Un po’ perché questo giocatore Sinner non l’aveva mai incrociato ed è sceso in campo contratto. Nel primo set Moutet si è espresso in maniera eccelsa, prendendo un’infinità di righe, mentre Sinner non scendeva a rete quando doveva farlo. È rimasto in balia dell’avversario nel primo set, ma già sul finire c’è stata una minima reazione e dopo il contro-break all’inizio del secondo parziale non c’è stata più partita. Ha concesso cinque game ed è stato nel pieno controllo. Se ci rigioca nuovamente, la partita non ha storie fin dall’inizio“.

VALUTAZIONE SUL MOVIMENTO ITALIANO DEL TENNIS

“Leggo sovente che dietro Sinner ci sia il nulla. È sbagliato, questa è la generazione più forte di sempre dal punto di vista numerico e qualitativo, considerando anche la giovane età. Jannik è fuori categoria, detiene tutti i record italiani e non ha ancora 23 anni. Credo che a Parigi l’anno prossimo arriviamo con cinque teste di serie. Arnaldi, Cobolli, Musetti hanno dimostrato di lottare ad armi pari con i big in questa sede. Una nidiata di giovani che sta crescendo, certo sarà molto difficile fare come Sinner, ma in una carriera può accadere di tutto. In questo discorso voglio fare una differenziazione: in Arnaldi, Cobolli e Darderi ci sono stati miglioramenti sostanziali in alcuni aspetti del gioco, forse Musetti non ha avuto la stessa crescita ora come ora“.



QUARTI DI FINALE DI QUALITA’

“Si preannunciano quarti di finale di qualità e Sinner affronterà Dimitrov che per la prima volta si è spinto così avanti in questo torneo. Vedremo cosa farà Alcaraz contro Tsitsipas, dopo aver fatto fatica un po’ come Sinner contro un tennista di caratura inferiore come De Jong“.