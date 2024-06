A che ora Furlani oggi in finale agli Europei di Roma: dove vederlo in tv, programma 8 giugno, streaming

Mattia Furlani è uno dei big azzurri impegnati nella seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo aver superato in scioltezza la qualificazione di ieri con un brillante 8.17 al primo tentativo, il giovane talento laziale è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella questa sera nella finale del salto in lungo con l’obiettivo di salire sul podio e provare a giocarsi la medaglia d’oro continentale.

Il primatista mondiale Under 20 lancia dunque il guanto di sfida al favorito greco Miltiadis Tentoglou (campione olimpico e iridato in carica) e al temibile svizzero Simon Ehammer, che ha brillato in qualificazione con uno strepitoso 8.41 valevole come world lead stagionale. Furlani ha un record personale abbastanza recente, realizzato a Savona con 8.36.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del salto in lungo maschile con Mattia Furlani agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (fino alle 20.30 e dalle 21.00 in poi), Rai Sport (dalle ore 20.30 alle 21.00) e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA MATTIA FURLANI OGGI IN FINALE AGLI EUROPEI

Sabato 8 giugno

PROGRAMMA MATTIA FURLANI OGGI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

