24 Ore di Le Mans, la parola ai vincitori: “Gran lavoro di strategia”

Seconda vittoria consecutiva della Ferrari alla 24 ore di Le Mans. Quest’anno è stata la vettura numero 50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, con 144 secondi di vantaggio sulla Toyota con De Vries-Kobayashi-Lopez e sull’altra Ferrari dei campioni in carica Giovinazzi-Calado-Pier Guidi. La più famosa gara di durata al mondo è stata caratterizzata dal maltempo e, per i vincitori, anche da un problema alla portiera che ha fatto temere il peggio. Ma le cose sono andate per il meglio, arrivando al traguardo con la benzina giusta per chiudere la gara.

“Non credo che ci sia stato un momento in cui ci siamo detti di aver vinto – afferma Fuoco in conferenza stampa – A Le Mans può succedere di tutto fino all’ultimo. Le condizioni nell’ultima parte di gara erano davvero variabili, ma credo che da inizio gara abbiamo fatto un ottimo lavoro, è stato tutto perfetto“.

Sul problema alla portiera: “Ho sudato freddo, ma non credo di essere stato il solo. I ragazzi al pit stop sono stati velocissimi, avevamo del vantaggio rispetto agli avversari. In questo weekend abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla strategia, soprattutto nell’ultima ora. Ci sentivamo bene con la macchina, lavorando bene e focalizzandoci solo su noi stessi per capire in che direzione andare anche con il meteo mutevole“.

“Una gara molto lunga – dichiara Nielsen – soprattutto dopo il problema alla portiera che mi ha fatto pensare fosse tutto perduto. Ma poi ho capito di avere un ritmo buono sul bagnato. L’ultimo stint è stato molto lungo, e anche l’ultimo giro è stato lunghissimo. Questa è una gara che ho sempre voluto vincere“.

Anche Molina non nasconde l’emozione: “In un paio di momenti della gara abbiamo rischiato di rimanere sulle slick. Siamo orgogliosi di questo risultato: è stata la nostra giornata, abbiamo vissuto dei momenti di tensione ma siamo riusciti a superarli, alla fine il risultato è arrivato. Sono orgoglioso di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto“.