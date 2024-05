WTA Rabat, impresa di Camilla Rosatello: sconfitta la top 40 Yuan dopo un match pazzo

La vittoria più importante della carriera di Camilla Rosatello arriva nel WTA 250 di Rabat: l’azzurra, attualmente numero 294 del mondo, si qualifica per il secondo turno del torneo marocchino eliminando la testa di serie numero 1 e 36a nel ranking WTA Yue Yuan con il punteggio di 7-6(7), 1-6, 6-4 in oltre due ore e mezza di gioco. Decisivo il primo set, nel quale la piemontese ha cancellato la bellezza di 11 set point. Decisiva la freddezza maggiore della tennista italiana nei momenti importanti: 5 palle break sfruttate su 8 contro le 7 su 16 della cinese. Ora Rosatello troverà la russa Kamilla Rakhimova al secondo turno.

Un primo set davvero incredibile e ricco di imprevedibilità, di errori e anche di spettacolo. Dal 2-1 in poi ci sono ben sei break consecutivi, con la cinese Yuan sempre avanti, ma sempre incapace di consolidare il break. Yuan che, avanti 5-3, ha sprecato tre set point, poi la cinese non è riuscita a chiudere neppure tre set point in risposta. La testa di serie numero 1 ha avuto altre tre occasioni sul 6-5, poi sul 6-4 del tiebreak, ma tra errori e meriti di Rosatello, nessuno degli 11 set point va a buon fine. Alla seconda occasione invece l’azzurra fa centro, vincendo il tiebreak per 9-7.

La reazione di Yuan non si fa attendere e nel secondo set la cinese gioca un tennis più aggressivo e incisivo, ottiene subito due break di vantaggio, sale sul 4-0 e finalmente trova anche continuità al servizio. Parziale che termina con un netto 6-1 dopo un combattutissimo primo set.

Nel terzo torna a regnare sovrano l’equilibrio: se i turni di battuta scorrono via rapidamente fino al 3-3, ecco che ricomincia la sagra dei break che vede sempre Rosatello davanti, prima 4-3, poi 5-4. L’azzurra proprio nel decimo game tira fuori il coraggio risalendo da 15-40 con un servizio vincente e due rovesci lungolinea e d’autorità si prende il match.