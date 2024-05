Volley, Fefè De Giorgi suona la carica: “Andiamo a prenderci la qualificazione olimpica”

La Nazionale italiana di volley maschile ha preso il volo questa sera da Roma per il Brasile, dove dal 22 al 26 maggio affronterà Germania, Iran, Giappone e i padroni di casa nello storico impianto del Ginásio do Maracanãzinho di Rio. Uno scorcio di stagione importante per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi, tenuto conto dei punti da ottenere nel ranking, in considerazione del percorso nella VNL.

Saranno fondamentali i punti acquisiti nella fase preliminare di questa rassegna per conquistare uno dei pass ancora non assegnati per i Giochi. “Abbiamo una buona posizione in ranking, grazie al percorso che abbiamo fatto fino ad adesso, ma dobbiamo comunque andare a prendere questa qualificazione e poter soddisfare quel desiderio di poter disputare le Olimpiadi di Parigi“, ha dichiarato il CT Fefè De Giorgi (fonte: ANSA), alla partenza questa sera dall’aeroporto di Fiumicino.

L’Italia, terza nella ranking internazionale citato, non è ancora qualificata: “La Nations League sarà impegnativa come sempre, per i trasferimenti e perché si gioca immediatamente dopo il campionato, ma credo che l’approccio sia quello giusto. Questo torneo va vissuto non con l’ansia dei coefficienti della ranking, ma pensando solo a giocare“, ha sottolineato De Giorgi.