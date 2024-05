Volley, De Giorgi: “Vincere al Maracanazinho è una bella storia: battaglia vinta di squadra”

L’Italia ha vinto quattro partite consecutive nella Nations League di volley maschile e occupa il primo posto in classifica generale. La trasferta a Rio de Janeiro si è conclusa con il successo contro il Brasile, espugnando il Maracanazinho in una grande classica della pallavolo internazionale. La nostra Nazionale ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight e si è avvicinata alle Olimpiadi di Parigi 2024, acquisendo punti importanti per il ranking FIVB.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la situazione attraverso i canali federali: “Sono stati quattro match importanti per noi sappiamo quello che stiamo cercando e quindi abbiamo messo in ogni partita la nostra capacità anche di migliorarcie di interpretare la gara. Il bilancio è sicuramente positivo e lo è ancora di più con la chiusura di questa partita col Brasile, vincere qua al Maracanès è sempre una bella storia e dopo una bella battaglia, avendo vinto di squadra è ancora più bello. Anche perchè con due ragazzi di 20 anni che sono entrati, con Anzani, con altri, insomma con tutti siamo riusciti a girare la partita“.

Il tecnico pugliese ha proseguito: “Il bilancio di questa settimana è positivo. Quello che noi dobbiamo cercare è chiaramente quello che facciamo ogni partita, ma anche con la testa di una squadra che ragiona per crearsi in questa stagione. Queste sono partite importanti. Per noi sono molto di preparazione, ogni partita ha un suo significato di vittoria e di sconfitta e quindi sono importanti. Il bilancio è sicuramente positivo, poi chiaro che abbiamo delle cose da migliorare“.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso: “Siamo arrivati a questa Nations League con qualche allenamento assieme, quindi anche le partite ci stanno servendo, ci servono per riprendere un pò di meccanismo. Devo ringraziare anche tutti i ragazzi, lo staff e tutti quelli che stanno seguendo tutti e due i gruppi a Cavalese con l’Under 22 e il gruppo B dei giocatori che fanno parte del gruppo VNL. So che si stanno impegnando tantissimo e questo è importante perché insomma bisogna farsi trovare pronti sicuramente in questa VNL. Ora andremo direttamente in Canada, avremo qualche giorno di stacco e poi iniziamo a allenarci, faremo due amichevoli con il Canada e ci prepariamo meglio possibile a quest’altra settimana”.