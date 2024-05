Triathlon, le World Series saranno di scena a Yokohama. 5 azzurri convocati, 4 per il paratriathlon

Siamo pronti per alzare il sipario sul secondo appuntamento della World Triathlon Series 2024. Dopo l’esordio di Abu Dhabi, infatti, nel corso del prossimo weekend la competizione si sposterà a Yokohama (Giappone) per una delle tappe imprescindibili del calendario. Ricordiamo che il programma, poi, vedrà le tappe di Cagliari (25 maggio), Amburgo (13-14 luglio), Weihai (14-15 settembre) quindi il Gran Finale di Torremolinos-Andalucia (17-20 ottobre).

Cosa dovremo aspettarci dalla tappa nipponica? Le gare di paratriathlon avranno una lunghezza di 25.75 chilometri (0.75 km per quanto riguarda la parte di nuoto, 20 chilometri per la bici e 5 per la corsa). Le gare elite, invece, saranno sulla distanza di 51.5 chilometri (1.5 la parte di nuovo, 40 chilometri per quanto riguarda la bici e 10 per la corsa).

Quali saranno i nostri portacolori? Cinque gli azzurri convocati per le prove elite: Gianluca Pozzatti (707), Michele Sarzilla (DDS), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro). Saranno quattro invece per il paratriathlon: Giuseppe Romele (PTWC H1, Fiamme Azzurre/Valcamonica), Francesca Tarantello (PTVI B3/Atleta, Valdigne Triathlon) con la sua guida Silvia Visaggi (Valdigne Triathlon) e Veronica Yoko Plebani (PTS2/Atleta, 707 Team Minini A.R.L.).

PROGRAMMA WORLD TRIATHLON SERIES 2024

Venerdì 10 maggio

Ore 23.50 Gare paratriathlon

Sabato 11 maggio

Ore 03.15 Gara elite femminile

Ore 06.00 Gara elite maschile