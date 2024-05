Tiro a volo: Scocchetti lotta per la finale dopo 100 piattelli agli Europei 2024. Bacosi tenta la rimonta

Proseguono le qualificazioni in quel di Lonato del Garda, località che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna contrassegnata quest’oggi dalla quarta e dalla quinta serie della fase ad eliminazione dello skeet.

In campo femminile la tiratrice azzurra meglio piazzata continua ad essere Simona Scocchetti, attualmente nel gruppo al quarto posto dopo essersi resa protagonista di due tranche da 24/25 che le hanno permesso di raggiungere quota 95/100, totale condiviso con altre quattro concorrenti, tra cui la finlandese Marjut Heinonen, la slovacca Monika Stibrava, la neutral Daria Turolo e la cupriota Andreou Panagiota.

In risalita poi Diana Bacosi che, a seguito di due serie senza errori si è avvicinata ai piani alti raggiungendo 94/100, score con cui si è accomodata nel gruppo al nono posto. Decisamente più staccata invece Martina Bartolomei, anche oggi non particolarmente brillante come testimoniano le due prove da 21/25 e da 20/25 con cui si è dovuta accontentare di 89/100. In testa brilla invece la francese Lucie Anastassiou, leader in solitaria con 97/100 precedendo la greca Emmanouela Katzouraki e Vanesa Hockova, entrambe ferme a quota 96/100.

Nella gara a squadre il trio azzurro occupa invece il posto d’onore provvisorio con 278 piattelli colpiti su 300. Soltanto la compagine slovacca ha fatto meglio, mettendo a referto 281/300. Terzo posto invece per Cipro con 277/300.

Ottime notizie in ambito Junior da Arianna Nember, unica del lotto ad aver segnato 94/100, due piattelli in più rispetto ad Elizaveta Boiarshinova ed Eleonora Ruta, sul podio con 92/100. In fondo invece Viola Picciolli con 78/100. La Slovacchia conduce anche in questo caso la gara a squadre con 265, piazzandosi davanti all’Italia (264) e alla Germania (263). Domani mattina, venerdì 24 maggio, alle ore 8:30 andrà in scena l’ultima serie di qualificazione determinante per l’ingresso in Finale.