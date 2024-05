Taekwondo, Europei 2024: assegnati quattro titoli continentali nel day-3, Italia fuori dalla zona medaglie

Si è appena conclusa la sessione serale della terza giornata dei Campionati Europei 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento alla Fiera di Belgrado (Serbia) fino a domenica 12 maggio. Purtroppo l’Italia non è stata protagonista delle finali odierne, avendo perso per strada in precedenza nelle eliminatorie i quattro atleti in gara oggi.

Simone Alessio era uscito di scena nei quarti di finale dei -80 kg contro il russo campione olimpico in carica Maksim Khramtsov, mentre Antonio Falco si era fermato agli ottavi nei -68 kg con il britannico Bradly Sinden. Eliminate al debutto invece nel settore femminile Sofia Zampetti nei -46 kg e Natalia D’Angelo nei -67 kg.

Di seguito i vincitori delle categorie andate in scena nel day-3 agli Europei di Belgrado: nei -68 kg il britannico Bradly Sinden, nei -80 kg il croato Toni Kanaet, mentre tra le donne nei -46 kg la croata Lena Stojkovic e nei -67 kg la belga Sarah Chaari.