Sideral Forte e l’importanza del ferro per gli sportivi

Sideral Forte è un integratore di ferro molto usato per raggiungere il fabbisogno necessario di questo minerale. Ma perché il ferro è così importante?

Il ferro è un minerale essenziale presente nel corpo umano, che svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute generale e nel funzionamento del corpo. Nello specifico, il ferro svolge queste funzioni nell’organismo:

Trasporto dell’ossigeno : il ferro è essenziale per il legame e il trasporto dell’ossigeno nel sangue. L’emoglobina, che contiene ferro, permette ai globuli rossi di trasportare l’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti del corpo.

Metabolismo energetico : il ferro è coinvolto nella produzione di energia. È un componente di vari enzimi e proteine necessari per il metabolismo energetico e la sintesi dell’ATP (adenosina trifosfato), la principale molecola energetica delle cellule.

Funzione immunitaria : contribuisce al corretto funzionamento del sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere le infezioni.

Sintesi del DNA: il ferro è necessario per la sintesi del DNA e per la crescita e la divisione cellulare.

Date queste funzioni, il ferro diventa un elemento essenziale per chi fa sport, soprattutto per questi motivi:

Prestazioni atletiche : gli atleti necessitano di un apporto adeguato di ferro per mantenere livelli ottimali di emoglobina e mioglobina, garantendo così un’efficace fornitura di ossigeno ai muscoli. Questo è essenziale per le prestazioni fisiche e per ritardare la comparsa della fatica.

Recupero muscolare : il ferro aiuta nel recupero post-allenamento facilitando la riparazione dei tessuti muscolari e la produzione di nuove cellule.

Prevenzione dell’anemia : gli sportivi, specialmente quelli di endurance come i corridori, sono a rischio di anemia da carenza di ferro. L’anemia può portare a stanchezza cronica, riduzione delle prestazioni atletiche e aumento del rischio di infortuni.

Supporto del metabolismo energetico: durante l’attività fisica, il corpo richiede maggiori quantità di energia. Il ferro, essendo coinvolto nel metabolismo energetico, aiuta a sostenere l’attività fisica intensa e prolungata.

Dunque, chi fa sport deve assicurarsi di assumere adeguate quantità di ferro tramite l’alimentazione o, se necessario, con integratori. Tra questi c’è Sideral Forte, che è acquistabile nelle farmacie online come Farmacia Amato, approfittando dei prezzi competitivi e delle offerte.

Cos’è Sideral Forte

Sideral forte è un integratore contenente Ferro Sucrosomiale e vitamina C. Nello specifico, ogni compressa contiene 30 mg di ferro e 70 mg di vitamina C.

Il Ferro Sucrosomiale è una tecnologia brevettata da PharmaNutra, l’azienda che produce Sideral Forte. Si tratta di un preparato a base di pirofosfato ferrico inserito in un involucro formato da fosfolipidi e di esteri saccarici degli acidi grassi. Questo rivestimento fa sì che il ferro non venga assorbito nello stomaco ma nell’intestino, dove si ha un’assimilazione e una tollerabilità migliori.

La vitamina C, invece, è inserita in Sideral Forte perché migliora l’assorbimento del ferro. Nello specifico, questa vitamina aiuta a trasformare il ferro ferrico in ferroso, che è più facile da trasportare attraverso la mucosa intestinale. Inoltre, la vitamina C crea un ambiente acido nell’intestino che favorisce ulteriormente l’assorbimento del ferro.

Sideral Forte e gli sportivi

Sideral Forte, un integratore di ferro che contiene 30 mg di ferro, può essere adatto agli sportivi, specialmente a quelli che hanno un fabbisogno di ferro elevato o che mostrano segni di carenza di ferro.

C’è da tenere presente che il contenuto di 30 mg di ferro è superiore al fabbisogno giornaliero medio per la maggior parte delle persone. Al contempo, il fabbisogno di ferro di una persona sportiva è superiore a quello di una persona che non pratica sport.

Per essere sicuri che Sideral Forte sia la scelta giusta, c’è bisogno di fare delle analisi del sangue e verificare gli effettivi livelli di ferro, ferritina (la proteina che immagazzina il ferro) ed emoglobina. Successivamente, insieme al medico si può valutare l’effettivo fabbisogno, tenendo in conto l’alimentazione e le attività sportive svolte.

Assumere più ferro di quanto necessario può causare degli effetti collaterali, come disturbi gastrointestinali (nausea, costipazione, diarrea) e, in casi estremi, tossicità da ferro. Per questo, diventa essenziale il parere di un professionista sanitario prima di assumere gli integratori.

Ferro e alimentazione

Talvolta, gli integratori di ferro come Sideral Forte non sono necessari, potendo soddisfare il fabbisogno di ferro con l’alimentazione.

Esistono diversi alimenti di origine animale o vegetale che contengono tanto ferro. Tra questi ci sono:

Carne Rossa : manzo, agnello, fegato.

Pollame : pollo, tacchino.

Pesce e frutti di mare : tonno, salmone, ostriche, cozze, gamberi.

Frattaglie : fegato di manzo, reni, cuore.

Legumi : lenticchie, fagioli, ceci, piselli.

Verdure a foglia verde scuro : spinaci, cavolo riccio (kale), bietole.

Cereali e derivati : farina d’avena, cereali fortificati, pane integrale, quinoa.

Frutta secca e semi : semi di zucca, semi di girasole, anacardi, mandorle.

Frutta secca : uvetta, albicocche secche, prugne secche.

Tofu e altri prodotti a base di soia: tofu, tempeh, edamame.

Dato che migliora l’assorbimento del ferro, può essere utile consumare frutta a verdura ricchi di vitamina C, come:

Agrumi : arance, limoni, pompelmi.

Frutta : fragole, kiwi, melone, mango.

Verdure: peperoni, broccoli, cavolfiore, pomodori.

Invece, tra gli elementi da evitare perché inibiscono l’assorbimento del ferro troviamo:

Tè e caffè : contengono tannini che possono ridurre l’assorbimento del ferro.

Alimenti ricchi di calcio : il calcio può interferire con l’assorbimento del ferro, quindi evitare di consumare latticini insieme a cibi ricchi di ferro.

Fitati: presenti in cereali integrali e legumi, possono ridurre l’assorbimento del ferro. Ammollare i legumi e i cereali prima della cottura può ridurre il contenuto di fitati.

Adottare una dieta equilibrata e varia, che comprenda alimenti ricchi di ferro, è essenziale per mantenere adeguati livelli di ferro nel corpo, soprattutto per gli sportivi e coloro che hanno un maggiore fabbisogno di questo minerale. Ricorda, però, che è sempre bene chiedere un parere al medico per definire la dieta adatta alla tua situazione.