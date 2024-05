Quanti soldi guadagna Jonathan Milan con la vittoria al Giro d’Italia? Montepremi per il successo di tappa

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2024. Il velocista friulano si è imposto in volata sul traguardo di Andora, sfruttando al meglio l’eccezionale lavoro del suo compagno di squadra Simone Consonni, eccellente ultimo uomo nel treno della Lidl-Trek. Il gruppo è rientrato su Filippo Ganna, il quale aveva attaccato su Capo Mele, quando mancavano 700 metri all’arrivo. Il 23enne ha regolato allo sprint l’australiano Kaden Groves, il tedesco Phil Bauhaus, l’olandese Olav Kooij e il belga Tim Merlier.

Jonathan Milan ha così conquistato la quarta vittoria stagionale (in precedenza aveva esultato alla Volta Valenciana e per due volte alla Tirreno-Adriatico), la nona in carriera e la seconda nella Corsa Rosa dopo quella dello scorso anno nella seconda frazione. Si tratta di un risultato di grande importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Jonathan Milan vincendo la quarta tappa del Giro d’Italia?

L’assegno ammonta a 11.010 euro: questa è la cifra prevista per ogni successo di tappa ottenuto sulle strade italiane e che ricalca il montepremi garantito anche per i successi parziali a Tour de France e Vuelta di Spagna, ovvero gli altri due Grandi Giri del calendario internazionale.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JONATHAN MILAN CON LA VITTORIA DI TAPPA AL GIRO D’ITALIA?

11.010 euro.