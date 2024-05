Pagelle Giro d’Italia 2024: quando non sbaglia, Milan vince. Gaviria lontano dai fasti del passato

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2024

Undicesima tappa, mercoledì 15 maggio

Jonathan Milan, 10: finalmente ha vinto in maniera netta, senza sbagliare i tempi e dimostrando (con i fatti) di essere superiore agli avversari. La squadra lo ha pilotato egregiamente, il friulano questa volta ha temporeggiato, mettendosi a ruota di Merlier e partendo solo negli ultimi 250 metri. In questo momento la sua punta massima di velocità è inavvicinabile per gli avversari.

Tim Merlier, 5: prima viene battuto in maniera netta da Milan, poi viene anche declassato per una manovra pericolosa nei confronti di Molano.

Kaden Groves, 6: è il piazzato per eccellenza di questo Giro d’Italia. Anche oggi, come ad Andora, chiude alle spalle di Milan (a seguito della squalifica di Merlier). La sensazione è che sia migliorato tanto sulle salite brevi, perdendo però qualcosa in termini di velocità pura.

Giovanni Lonardi, 7: il terzo posto odierno vale tantissimo per questo ragazzo di 27 anni, mai così in alto al Giro d’Italia. Una boccata d’ossigeno anche per il Team Polti-Kometa.

Fernando Gaviria, 5: il colombiano sembra il lontano parente dello sprinter che dava spettacolo in passato. Ha perso esplosività, la forma non c’è. Chiude settimo e dà la sensazione di non poter competere per il successo.