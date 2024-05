Nuoto artistico, Filippo Pelati e Flaminia Vernice sul podio nel duo misto libero a Parigi

Sipario sulla seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico in scena Saint Denis, Parigi. In casa Italia il computo dei podi è salito a tre in quest’ultima giornata di gare. Dopo il secondo posto nel duo misto tecnico, è ancora questa specialità a regalare soddisfazione al Bel Paese, ovvero nella routine “free”. Filippo Pelati e Flamina Vernice sono stati i protagonisti.

I due azzurri hanno concluso la loro prova con lo score di 176.5708 (95.8708 gli elementi, 80.7000 l’impressione artistica). A precederli sono stati i colombiani Sanchez e Cerquera Hatiusca (183.0501) e i vincitori spagnoli Calvo Requena e Caceres Iglesias (189.2749). La coppia nostrana, che si era imposta nell’appuntamento di Pechino, ha ottenuto un riscontro migliore come punteggio, ma ha dovuto prendere atto di un livello maggiore come competizione in sé.

Parlando sempre di Pelati, l’azzurro è giunto quinto nel singolo libero, dopo il terzo posto nel tecnico. 136.9334 (66.9334 gli elementi 70.0000 l’impressione artistica) è stato il suo score finale. Davanti a tutti si è classificato il colombiano Gustavo Sanchez, bronzo ai Mondiali di Doha, capace di abbattere il muro dei 200 punti con 204.0210, mettendosi alle spalle il kazako Viktor Druzin 163.7189. Terzo l’americano Kenneth Gaudet 161.6187.