MotoGP, scatta il weekend del GP di Catalogna. Bagnaia deve rispondere a Martin e Marc Marquez

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, andrà in scena un weekend di capitale importanza per l’intera stagione. Non siamo nemmeno a metà del calendario, ma la situazione sembra già prendere una direzione ben precisa.

Come arriviamo all’appuntamento in terra catalana? Dopo la doppietta di Jorge Martin a Le Mans si parte per il weekend del Montmelò con il padrone di casa al comando con 129 punti contro i 91 di Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi a quota 89 Marc Marquez ed Enea Bastianini, mentre a 81 troviamo Maverick Vinales. Uno scenario che ci potrebbe regalare una stagione quanto mai interessante.

La giornata sulla storica pista spagnola prenderà il via alle ore 10.45 con i primi 45 minuti di lavoro in pista che, però, non faranno testo per la classifica combinata dei tempi. Alle ore 15.00, poi, sarà la volta delle pre-qualifiche che, loro sì, incideranno sulla graduatoria che andrà a comporre la top10 che eviterà la Q1 di domani.

In questo momento tutto sembra propendere per i padroni di casa. Jorge Martin ha dominato la trasferta francese e prova la prima vera e propria fuga in classifica generale, con Marc Marquez che sembra crescere a livello di fiducia con la sua moto gara dopo gara. Starà a Francesco “Pecco” Bagnaia rispondere presente. Il feeling con la sua GP24 tarda ad arrivare e urge una scossa. Proprio sulla pista nella quale un anno fa ha rischiato grosso con quella caduta al via e il conseguente passaggio di Brad Binder sulla sua gamba. Un segno del destino? Il portacolori del team Ducati Factory ci spera…