MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez al Montmelò. Martinator ancora a bocca asciutta, il Cabroncito con 3 successi

Il Mondiale di MotoGP 2024 si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento di una avvincente stagione 2024. Si correrà, come sempre, sul tracciato del Montmelò ed è in arrivo un weekend di estrema importanza per il presente e, soprattutto, per il futuro di questa annata.

Tra i grandi favoriti per questo appuntamento non possiamo non annoverare Jorge Martin e Marc Marquez. Il primo è l’attuale leader della classifica generale con un buon margine su Pecco Bagnaia, mentre il secondo è in rapida risalita e proverà a trovare il primo successo con la Ducati proprio nella gara di casa. Ma, come sempre, come sono andati i due spagnoli nella gara catalana nella loro carriera?

Nel complesso Jorge Martin non ha mai vinto al Montmelò mettendo a segno al massimo un secondo e due terzi posti in tutte le categorie, mentre Marc Marquez ha totalizzato in tutta la sua carriera 3 vittorie, 4 secondi posti e 2 terzi posti in uno degli appuntamenti nei quali ha avuto più costante pochissime cadute. Giova ricordare che il Cabroncito non ha potuto disputare le gare del 2020, 2021 e 2022 per infortunio.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ E JORGE MARTIN NEL GP DI CATALOGNA

2008 – Il primo anno di Marc Marquez nel Motomondiale vede un decimo posto in Moto3 a 18.9 secondi dal vincitore Mike Di Meglio, davanti a Pol Espargarò e Gabor Talmacsi.

2009 – Seconda apparizione del Cabroncito al Montmelò e quinta posizione a 2.3 secondi da Andrea Iannone che vince la gara davanti a Nico Terol e Sergio Gadea.

2010 – Arriva il primo successo per il classe 1993 nella gara catalana. Nella gara di Moto3 vince con 4.6 secondi su Bradley Smith e 4.9 su Pol Espargarò.

2011 – Marc Marquez sale di categoria e passa in Moto2 e centra subito un brillante secondo posto con 4.1 secondi di distacco rispetto a Stefan Bradl, quindi terzo Aleix Espargarò a 8.4.

2012 – Ancora un podio per il nativo di Cervera in Moto2. Vittoria per Andrea Iannone con lo spagnolo che si ferma in terza posizione a 1.1, mentre è secondo Thomas Luthi a soli 83 millesimi dal vincitore.

2013 – Il numero 93 sale in MotoGP ma è di nuovo a podio nella gara di casa. Ottimo terzo posto nella gara vinta da Jorge Lorenzo davanti a Dani Pedrosa (+1.763), quindi terzo il Cabroncito a 1.826.

2014 – Primo successo nella top class per Marc Marquez che precede per 512 millesimi Valentino Rossi, mentre è terzo Dani Pedrosa a 1.8.

2015 – Marc Marquez piazza la prima caduta della sua carriera al Montmelò e chiude dopo soli 3 giri il GP vinto poi da Jorge Lorenzo davanti a Valentino Rossi e Dani Pedrosa. Passando a Jorge Martin, invece, arriva l’esordio in Moto3 con un 11° posto nella gara vinta da Danny Kent davanti a Enea Bastianini e Efren Vazquez.

2016 – Valentino Rossi vince la gara della MotoGP davanti a Marc Marquez staccato di 2.6 secondi, mentre è terzo Dani Pedrosa a 6.3. Nella classe più leggera, invece, Jorge Martin cade dopo 6 giri nel GP vinto da Jorge Navarro davanti a Brad Binder e Enea Bastianini.

2017 – Ancora un podio per il Cabroncito nella classe regina, ma il successo va a Andrea Dovizioso che stacca lo spagnolo di 3.5 secondi, mentre è terzo il solito Dani Pedrosa a 6.7. Podio anche per Jorge Martin in Moto3. Lo spagnolo, infatti, è terzo a soli 279 millesimi da Joan Mir che vince in volata su Romano Fenati (+0.191).

2018 – Altro giro, altro secondo posto per Marc Marquez che chiude alle spalle di Jorge Lorenzo (+4.479), mentre in terza posizione troviamo Valentino Rossi a 6.0. Jorge Martin, invece, esordisce in Moto2 e cade dopo 8 giri nella corsa vinta da Enea Bastianini davanti a Marco Bezzecchi e Gabriel Rodrigo.

2019 – Marc Marquez torna alla vittoria nella gara della MotoGP precedendo Fabio Quartararo (+2.660) e Danilo Petrucci (+4.537). Passando alla classe mediana, Martinator è solamente 15° a quasi mezzo minuto nel GP dominato da Alex Marquez davanti a Thomas Luthi e Jorge Navarro.

2020 – Dopo l’incidente di Jerez de la Frontera, Marc Marquez non può prendere il via alla gara di MotoGP. In Moto2, invece, Jorge Martin cade dopo 14 giri nella gara vinta da Luca Marini davanti a Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio.

2021 – Ancora una volta Marc Marquez out per il Montmelò. Jorge Martin, invece, non va oltre la 14a posizione a quasi mezzo minuto da Miguel Oliveira che vince davanti a Johann Zarco e Jack Miller.

2022 – Marc Marquez salta nuovamente la gara catalana. La vittoria va a Fabio Quartararo che precede per 6.4 secondi Jorge Martin, quindi terzo Johann Zarco a 8..

2023 – Dopo 4 anni Marc Marquez torna nella gara di casa, ma con poche soddisfazioni. Chiude 11° la Sprint Race, quindi è appena 13° nella gara lunga. Jorge Martin, invece, è quinto nella gara su distanza ridotta mentre centra il podio in quella lunga con il terzo posto alle spalle di Aleix Espargarò e Maverick Vinales.