Moria di teste di serie a Roma: il logorio del tennis apre le porte a nuovi protagonisti

Ci dovremo abituare? Probabilmente, quanto accaduto per un ventennio con i “mostri” Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer ci ha dato una percezione alterata delle difficoltà del tennis. Una pratica complicata per le mille variabili in gioco e il susseguirsi incessante delle sfide. Con i tre citati, senza dimenticare anche lo scozzese Andy Murray, la composizione delle semifinali dei tornei più importanti annoverava sempre loro.

Le cose stanno cambiando? Più complicato per la nuova generazione di giocatori avere un rendimento così costante per ogni torneo a cui si prende parte ed è soprattutto il fisico a scricchiolare. Desta sensazione però che si parli di atleti che sono nel pieno della loro forma o all’inizio del percorso. Quanto accaduto con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è emblematico: il primo costretto a saltare anche il torneo di Roma, dopo aver rinunciato a Montecarlo e a Barcellona e praticamente disputato solo gli incontri a Madrid sulla terra; il secondo condizionato da un’infiammazione all’altezza dell’anca.

Un tennis logorante che mal si concilia con un calendario che non dà pause, nonostante le modifiche dei 1000 (spalmati su più giorni) diano modo ai tennisti di avere dei giorni di recupero? La risposta parrebbe affermativa ed ecco che per effettive lesioni o per precauzioni a Madrid si è assistito a una serie di ritiri:

Jakub Mensik

Jannik Sinner

Daniil Medvedev

Jiri Lehecka

E a Roma? Alcaraz, come detto, non ci sarà e su Sinner c’è un bel punto di domanda. Si dubita fortemente anche della presenza di Medvedev e di Lehecka e non si conosce la forma del n.1 del mondo, Novak Djokovic, che preventivamente ha deciso di non andare a Madrid. Per questo, al Foro Italico si potrebbe dar seguito a una tendenza evidenziatasi in questa parte della stagione, ovvero premiare chi dopo il Sunshine Double non aveva affrontato troppe partite per via di ko prima delle attese.

TESTE DI SERIE ATP ROMA 2024

In aggiornamento

1. Novak Djokovic

2. Jannik Sinner (?)

3. Daniil Medvedev (?)

4. Alexander Zverev

5. Casper Ruud

6. Andrey Rublev

7. Stefanos Tsitsipas

8. Hubert Hurkacz

9. Grigor Dimitrov

10. Alex de Minaur

11. Holger Rune

12. Taylor Fritz.

13. Ben Shelton

14. Ugo Humbert

15. Tommy Paul

16. Alexander Bublik

17. Karen Khachanov

18. Sebastian Baez

19. Felix Auger-Aliassime

20. Adrian Mannarino

21. Francisco Cerundolo

22. Jiri Lehecka (?)

23. Nicolas Jarry

24. Frances Tiafoe

25. Tallon Griekspoor

26. Sebastian Korda

27. Tomas Etcheverry

28. Lorenzo Musetti

29. Cameron Norrie

30. Alejandro Davidovich Fokina

31. Arthur Fils

32. Mariano Navone

Si consideri quanto accaduto a Montecarlo con la Finale tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, replicata a Barcellona, e poi quanto accaduto a Madrid con lo scontro tra i redivivi Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Agli Internazionali d’Italia vincerà quindi chi avrà più benzina in corpo oppure chi avrà maggiori risorse tecniche? A questo punto il quadro si apre davvero a tanti e giocatori come lo stesso Auger-Aliassime non andranno affatto sottovalutati, ricordando il suo 2022.