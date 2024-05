L’ammissione di Nico Hulkenberg: “Ho offerto volutamente la scia a Verstappen in Q3 a Imola”

Effetto scia o Max Verstappen? Le due cose possono fondersi. Vien facile esprimersi così perché nelle qualifiche del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, il pilota della scuderia di Milton Keynes si è portato a casa la settima pole-position in altrettanti week end di questo campionato, siglando l’ottava p.1 consecutiva (considerato anche il 2023) ed eguagliando un record prestigioso di Ayrton Senna.

Tuttavia, nella strepitosa prestazione di Max c’è stato anche l’aiuto del pilota della Haas, Nico Hulkenberg. Il tedesco, infatti, ha offerto la scia all’olandese nell’ultimo tentativo della Q3 e in questo modo il tre volte iridato è riuscito a rafforzare la sua pole dagli attacchi altrui. A dare conferma di ciò sono stati in primis il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, e poi lo stesso Hulkenberg.

“Alla base della scia troviamo un rapporto di amicizia. Max ha aiutato Nico sotto la collina e Hulkenberg ha ricambiato il favore. Max si aspettava di essere ripagato e Nico è stato ben contento di farlo. Dovrebbe avergli regalato mezzo decimo, Max è un pilota che usa il cervello e sfrutta tutto quello che ha a disposizione“, ha dichiarato Horner ai microfoni di Sky Sport.

“Io e Verstappen ci siamo aiutati a vicenda. Max mi ha dato una grande mano nel corso del Q2 e io ho ricambiato il favore in Q3“, l’ammissione del teutonico (fonte: Motorsport.com). Una situazione un po’ anomala, perché concretizzatasi tra due piloti che non competono per lo stesso team.