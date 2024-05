La favola di Napolitano: il reduce della nidiata Quinzi. Quante posizioni guadagna e dove può arrivare a Roma

Non è una stortura parlare di favola per quanto sta facendo Stefano Napolitano. Il 29enne biellese è riuscito a conquistare l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024, battendo in rimonta il cinese Shang Juncheng con il punteggio di 6-7 (3) 6-1 6-0. Dopo aver sconfitto al primo turno il lucky loser, J.J. Wolf (subentrato al posto di Matteo Berrettini in tabellone), Napolitano si è ripetuto.

Sul suo cammino ci sarà il cileno Nicolas Jarry, che quest’oggi ha avuto la meglio nel confronto con l’altro italiano Matteo Arnaldi in due set. Con questi riscontri, il piemontese ha raggiunto il best ranking in carriera (n.125 ATP) e per continuare ad avvicinare la top-100 sarà necessario superare l’ostacolo rappresentato dal sudamericano, ma chiaramente non sarà semplice.

Vero è che il tennista nostrano sta vivendo una sorta di second life, tenuto conto dei risultati di quest’anno, con due vittorie a livello Challenger e il primo terzo turno in carriera in un 1000. In sostanza, l’azzurro sta mettendo sul campo il proprio miglior di tennis. Non parliamo di un giocatore poco conosciuto, specialmente tra gli addetti ai lavori, ricordando i suoi ottimi risultati a livello juniores, facendo parte della stessa nidiata di Gianluigi Quinzi e Matteo Donati.

Un gruppo di tennisti che non sono riusciti a esprimersi a livello Pro come si sperava e nel caso di Napolitano i tanti infortuni sono stati una grossa criticità. Per questo, prossimo ai 30 anni, per il biellese vi potrebbe essere quella chance tanto attesa.

RANKING ATP STEFANO NAPOLITANO 20 MAGGIO

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 512, 125° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 562, 112° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 662 punti, 88° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 862 punti, 56° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1112 punti, 39° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1462 punti, 28° posto virtuale.