Italia-Repubblica Dominicana volley femminile: dove vedere in tv la Nations League, orario, programma, streaming

Domani, giovedì 30 maggio (ore 6.30), si gioca Italia-Repubblica Domenicana, seconda partita della seconda settimana della Nations League 2024 di volley femminile. Si inizia a fare sul serio per la qualificazione alle Final Eight, ma soprattutto sono in palio altri punti pesantissimi nel ranking FIVB per avvicinare ancora di più l’aritmetica certezza delle Olimpiadi 2024.

Forse non sarà ancora tempo di esperimenti, ma l’infortunio di Pietrini cambia un po’ le cose per il CT Julio Velasco. E dopo una prima settimana a ranghi ridotti tornano in campo infatti la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposta Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr e il libero Monica De Gennaro.

La nazionale di Julio Velasco è partita bene nella prima settimana della competizione, raccogliendo una sconfitta e tre vittorie. La sconfitta è arrivata alla prima uscita contro la Polonia, ma poi tre partite in crescendo hanno aumentato fiducia e consapevolezza nelle italiane. La miglior prestazione c’è stata nella sfida alla Turchia, dove dopo aver perso il primo set l’Italia è stato in grado di rimontare le anatoliche e zittire il palazzetto di Antalya.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, sfida valida per la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-REPUBBLICA DOMENICANA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 30 maggio

Ore 6.30 Italia vs Repubblica Domenicana (Macao, Cina)

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA DOMENICANA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.