Golf: al China Open 2024 vince il maltempo del sabato. Si chiuderà su tre giri

Non si è disputato il terzo giro del China Open 2024, ultimo evento dell’Asian Swing in quota DP World Tour. A fermare tutto, infatti, è una potente ondata di maltempo che si abbatte su Shenzhen. In una parola: fulmini.

Tutto rimane com’è, in sostanza: nella giornata di domani da leader ci entrerà lo svedese Sebastian Soderberg (-16) seguito dall’inglese Paul Waring (-13) e da Guido Migliozzi (-12). Degli altri italiani, 25° Filippo Celli (-6), al 42° posto Lorenzo Scalise, Andrea Pavan ed Edoardo Molinari (-4), al 58° Matteo Manassero (-3).

Il piano per cercare di portare a termine il torneo, al momento, è quello di chiuderlo su 54 buche, e non su 72, ma anche questo potrebbe essere un tentativo difficoltoso. Anche la domenica, infatti, potrebbe essere contrassegnata da rilevanti problemi di maltempo.

Non rimane, dunque, che sperare in una conclusione positiva dell’evento e soprattutto nel fatto che le peripezie del maltempo possano fermarsi e consentire ai golfisti di dare una degna conclusione alla parte asiatica del tour.