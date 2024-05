Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Vittoria che sognavo sin da bambino, ora arriva la parte più importante dell’anno”

Si conclude il Giro d’Italia 2024 di Tadej Pogacar: una Corsa Rosa totalmente dominata dal corridore della UAE Team Emirates che anche nell’ultima tappa ha dato spettacolo. Gli è saltata la catena, ha avuto la forza di rientrare e di fare la volata. Questo mostra la forza incredibile di questo corridore, che ha inflitto dei distacchi pazzeschi ai rivali: quasi 10 minuti a Daniel Martinez, secondo.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport dopo quest’ultimo traguardo: “Secondo me questo Giro è andato meglio dei miei desideri. Davvero incredibile vincerlo in questa maniera. I sogni si realizzano, l’atmosfera era pazzesca sin dalla partenza e tutto è andato bene. Era una vittoria che sognavo sin da bambino”.

Sulla seconda parte della stagione: “Adesso finalmente ci sarà un po’ di riposo prima della seconda parte della stagione, che forse sarà la più importante, chi lo sa. Tornare a vincere la classifica generale in un Grande Giro è importantissimo, vincere il Giro in questo modo come squadra è fantastico. Non posso parlare di tutti i ricordi che ho accumulato in queste tre settimane, è stato tutto meraviglioso ed i miei compagni sono stati fantastici”.