Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Sono felicissimo della mia crono, domani la tappa più dura”

Tadej Pogacar ha messo paura a Filippo Ganna, ma alla fine si è dovuto “accontentare” del secondo posto nella cronometro della quattordicesima tappa da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. Lo sloveno ha concluso a 29 secondi dal campione italiano, ma soprattutto ha guadagnato ulteriormente su tutti i suoi avversari, ipotecando ulteriormente il primato in classifica generale.

Queste le parole di Pogacar al Processo alla Tappa su Rai Sport: “Sono felicissimo. Ho fatto del mio meglio. La prima parte del percorso me la sono davvero goduta, una parte veramente tecnica, una bellissima strada con continui saliscendi. La seconda e la terza parte non sono state il meglio per me, ma ho cercato di avere continuamente una buona potenza. Sono felice per la prestazione di oggi”.

Ora l’attesa è tutta per il tappone di domani, con l’arrivo a Livigno: “Domani è una grande giornata, forse la più difficile di tutto il Giro. Non so cosa aspettarmi domani. Possiamo dettare la tappa, abbiamo un programma e dobbiamo concentrarci come squadra e fare del nostro meglio”.

Un possibile attacco: “Vedremo, è una tappa veramente durissima. Gli ultimi due chilometri sono terribili. Alla fine bisognerà pensare ad un’ultima salita che è davvero difficilissima e dura. Potrebbe essere terreno per un attacco, ma bisognerà valutare. Abbiamo comunque una squadra fortissima, con tanti ciclisti bravi in salita. Sarà fondamentale il lavoro di squadra”.