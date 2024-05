Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Non pensavo di attaccare, ma avevo una grande gamba…”

Tadej Pogacar ha regalato spettacolo anche oggi al Giro d’Italia: la maglia rosa ha onorato anche la terza tappa di questa Corsa Rosa. Una tappa poi finita nelle mani di Tim Merlier, ma che lo sloveno ha comunque aggredito andando a sprintare per il traguardo intermedio quando ha preso due secondi di abbuono e poi ha scattato insieme a Geraint Thomas negli ultimi due chilometri.

Queste le sue parole al termine di questa frazione intervistato da Eurosport: “Non avevo in programma oggi di attaccare, ma si erano create le condizioni giuste negli ultimi chilometri e quindi ho provato ad andare via insieme a Geraint Thomas con cui ho provato a collaborare”.

Su come si è sviluppata l’azione: ”Non ho mai creduto di poter arrivare all’arrivo, Geraint ha provato a tirare e quindi io gli ho dato un cambio. Gli ultimi 400 metri mi hanno ripreso, ma ho provato a dare tutto fino in fondo. Sentivo di avere buone gambe e ho provato a cogliere l’opportunità, mi piacciono queste situazioni di attacchi e di giochi nel finale”.

Sul finale odierno:” C’è stata un’ora in cui siamo andati a tutta dopo le prime due ore in cui non abbiamo spinto, poi anche nel finale è stato pazzesco. Comunque non c’è stato nervosismo ed è stata una bella tappa”.