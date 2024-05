Giro d’Italia 2024: il montepremi a confronto con Tour de France e Vuelta. Grande Boucle inavvicinabile

Il montepremi del Giro d’Italia 2024 non ha subito modifiche rispetto a quello della passata edizione, la borsa complessiva messa in palio è di 1,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra di tutto rispetto che andrà divisa tra i migliori ciclisti presenti alla Corsa Rosa ma che è ben lontana dal succulento montepremi del Tour de France: nel 2023 sono stati garantiti 2,3 milioni di euro, per il 2024 non ci sono ancora conferme ufficiali ma di sicuro non ci sarà un ribasso. Le due grandi corse a tappe sono divise da un’importante differenza di denaro, un gap difficilmente colmabile.

Quanti soldi ha guadagnato il vincitore del Tour de France 2023? Jonas Vingegaard ha portato a casa ben 500.000 euro soltanto per la maglia gialla, praticamente il doppio dei 265.000 euro che finiranno sul conto corrente del vincitore della prossima Corsa Rosa e che erano andati in tasca anche a Primoz Roglic nel 2023 per il successo alla Corsa Rosa. Identico invece il premio per la vittoria di tappa: 11.000 euro in entrambe le grandi corse.

Il Giro d’Italia si salva nei confronti della Vuelta di Spagna, dove il montepremi complessivo nel 20223è stato di 1,124 milioni di euro e al vincitore sono andati 150.000 euro.

