Giro d’Italia 2024, i corridori chiedono all’unanimità di non affrontare l’Umbrail Pass: salta la Cima Coppi?

Le squadre impegnate nel 107° Giro d’Italia di ciclismo hanno chiesto all’unanimità al direttore della corsa, Mauro Vegni, di non scalare l’Umbrailpass (Giogo di Santa Maria): le estreme condizioni meteo previste, con la probabilità di rovesci nevosi al 95% ed i 2°C di temperatura attesi, hanno spinto verso questa richiesta.

Secondo quanto scrive Eurosport, l’Associazione dei Ciclisti Professionisti (CPA) ha inviato una lettera alla direzione di gara in cui tutte le squadre chiedono che il passo non venga scalato: posto nella prima parte della tappa, la salita, che si inerpica fino a 2498 metri, è la Cima Coppi di questa edizione del Giro.

Non era previsto il transito, come invece inizialmente programmato, in cima allo Stelvio, a causa del rischio di slavine, ma comunque la salita si preannuncia particolarmente dura anche in condizioni meteo normali, visti i 16.7 km di lunghezza con il 7.2% di pendenza media. Partenza fittizia prevista alle ore 11.25.