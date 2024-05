Giro d’Italia 2024, Antonio Tiberi: “Guardare Pogacar mi ispira a raggiungere quel livello”

Terza piazza di tappa, quinto in classifica generale con secondi guadagnati sia su chi insegue che su chi lo precede. Giornata perfetta per Antonio Tiberi quella sul Passo Brocon al Giro d’Italia: il laziale si è dimostrato ancora una volta in un ottimo stato di forma.

Le parole della Maglia Bianca dopo l’arrivo: “Oggi è stata un’ottima giornata, proficua per me, sono andato veramente tanto bene. Le gambe devo dire che girano bene, c’è ancora qualche buona tappa per cercare di guadagnare ancora qualcosa”.

Sulla condizione: “Per essere la terza settimana devo dire che mi sento bene, per fortuna sembra che stia andando come avevo immaginato, nei Grandi Giri nella terza settimana mi sono sentito sempre bene. Speriamo che continui così fino a Roma”.

Guardando a Tadej Pogacar: “Oggi come oggi penso che tutti lo vediamo come un extraterrestre, riesce a fare dei numeri incredibili. Sono ancora giovane, ha quattro anni più di me, lo vedo come un obiettivo, come un qualcosa che mi ispira a fare di più per raggiungere quel livello”.