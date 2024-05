Filippo Tortu deluso dopo l’esordio sui 200: “Ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare”

Una giornata sottotono per Filippo Tortu al Roma Sprint Festival 2024 allo Stadio dei Marmi. Il velocista brianzolo, campione olimpico nella staffetta 4×100, non ha certamente brillato ieri sera sui 200 all’esordio stagionale su questa distanza. Il 25enne ha fatto segnare un 20.72 (0,7 m/s di vento a favore) a sole tre settimane dagli Europei di Roma: sicuramente non sono buoni segnali.

Queste le parole dell’azzurro dopo questa performance: “Penso di aver sbagliato tutto, in uscita di curva è stato un po’ complicato. Pensavo di fare molto meglio, un crono che mi lascia stupito in negativo. Il tifo mi fa sempre piacere, ci sono tanti ragazzi ed è l’unica nota positiva di oggi per me”.

Evidentemente un campanello d’allarme in vista degli Europei in cui sarà fondamentale limitare gli errori e cercare di abbassare decisamente questo tempo, se Tortu si vorrà confermare sui livelli mostrati nell’ultimo triennio, anche sulla distanza più lunga.