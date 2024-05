F1, Max Verstappen: “Ho dovuto spingere fino alla fine. Vittoria importante a Imola”

Tutto come da copione, anche se con il fiatone. Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’alfiere della Red Bull, dopo aver ottenuto la pole position, ha confermato il proprio il primato sul tracciato del Santerno, precedendo sotto la bandiera a scacchi la McLaren del britannico Lando Norris e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

L’olandese, quindi, ha portato a cinque i successi stagionali e a 59 quelli nella sua carriera (103 podi). Numeri importanti che vanno a rafforzare la leadership di Max e della Red Bull in questo campionato. Messi alle spalle i problemi del venerdì, quando la vettura di Milton Keynes era inguidabile. Il riferimento in particolar modo è alla zona delle Acque Minerali.

Dalle qualifiche tutto però è andato per il meglio, anche se Norris ha cercato in tutti i modi di mettere in discussione questo risultato, visti i problemi di Max con le gomme dure e considerando anche il rischio di penalità per track limits del neerlandese. “Ho dovuto spingere tutta la gara. Con le gomme medie aveva un ottimo passo, mentre con le dure faticavo. È stato molto difficile anche perché non erano ammessi errori, per la regola dei track-limits“, ha commentato Verstappen.

“Sicuramente, se penso a venerdì, abbiamo fatto un lavoro straordinario e quindi non mi posso lamentare di aver vinto in questo modo“, ha concluso il leader del Mondiale. A completare la top-5 di quest’oggi sono stati gli altri alfieri della McLaren e della Ferrari, l’australiano Oscar Piastri e lo spagnolo Carlos Sainz.