F1, Max Verstappen: “Giornata complicata. Domani andrà meglio? Di sicuro non potrà andare peggio”

Max Verstappen non è troppo soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola, infatti, il portacolori del team Red bull non ha dominato la scena come tutti si potevano aspettare e, anzi, ha messo in mostra un po’ di problemi a livello di bilanciamento, specialmente nel T2.

Il tempo di riferimento della giornata sul circuito romagnolo lo ha fissato Charles Leclerc in 1:15.906 con 192 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, 380 su Yuki Tsunoda e 391 su Lewis Hamilton. Quinto George Russell a 405 millesimi, sesto Carlos Sainz a 517, quindi settime e ottave le Red Bull di Max Verstappen (+0.541) e Sergio Perez (+0.646), quindi nono Nico Hulkenberg a 920 e Fernando Alonso decimo a 932.

Al termine del venerdì di Imola, il tre-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni senza usare giri di parole: “Oggi la macchina non aveva il giusto equilibrio, non mi sentivo a mio agio in pista. Tutto mi è sembrato molto complicato. Sia sul time attack, sia quando siamo passati alla simulazione di passo gara. Le cose andranno meglio domani? Diciamo così, difficilmente potrà andare peggio di oggi”.