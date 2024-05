F1, Leclerc e Sainz pronti a giocarsi le proprie carte in gara. Il doppio podio Ferrari è possibile

Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno rispettivamente dalla quarta e dalla quinta casella del Gran Premio che si disputerà domani a Imola. Non certo la posizione auspicata dopo i fasti delle prove libere di ieri, ma non per questo invalidante nella rincorsa al successo, soprattutto considerando i connotati della SF-24.

Max Verstappen resta il favorito assoluto, nessun dubbio. Però il doppio podio ferrarista è possibile. Abbiamo ormai imparato come la vettura della stagione corrente sia più performante in gara di quanto non lo sia in qualifica. È pertanto lecito aspettarsi uno scatto in avanti in termini di competitività rispetto a quanto visto nella giornata di oggi.

Resta da capire quanto potrà progredire la Scuderia di Maranello. A sufficienza per avere ragione delle McLaren? È possibile. Addirittura il necessario per sfidare il Cannibale olandese? Improbabile, ma non impossibile. Al di là di quanto viene annunciato dall’esperienza pregressa nei sei GP sinora andati in scena, bisogna ricordare una dinamica fondamentale relativa al tracciato.

Imola è una pista vecchio stile, non perdona alcun errore. Inoltre, se ci basiamo sugli standard della F1 attuale, è altamente probabile avere a che fare con ingressi della safety car. Se così dovesse essere, e le chance sono elevate, sarà cruciale farsi trovare pronti in termini di intuitività sulla mossa giusta da effettuare. Serve anche un po’ di fortuna, ma quella si sa, “aiuta gli audaci”.

Insomma, due Ferrari sul podio non sono uno scenario da scartare. Uno tra Leclerc e Sainz calcherà il gradino più alto e manderà in visibilio i migliaia di sostenitori accorsi a Imola? Questo non dipende solo dal monegasco e dallo spagnolo, i quali avranno però modo di giocarsi le proprie carte. Vedremo se lo faranno bene.