F1, Charles Leclerc: “Ho estratto il meglio che potevo dalla macchina, domani potrebbe piovere…”

Delusione. Non c’è altro modo per definire quanto provato da Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari c’era la voglia di portare la Rossa in p.1, ma così non è stato.

L’olandese Max Verstappen ancora una volta ha fatto saltare il banco, mettendosi alle spalle le difficoltà del primo giorno di prove libere. Immediatamente dietro di lui le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, anche se la manovra dell’aussie ai danni del danese Kevin Magnussen nel corso del time-attack potrebbe costargli una penalità.

Allo stato attuale delle cose, Leclerc scatterà dalla quarta casella e chiaramente sarà una gara complicata, anche per le oggettive difficoltà che ci saranno nel superare: “Sinceramente ero al limite e non so dire cosa sia mancato. Alla fine FP1 e FP2 sono poco significative, perché non sappiamo i carichi di benzina degli altri. La preparazione delle gomme è una cosa su cui stiamo lavorando, ma nei fatti il nostro ritardo era tutto in curva-2 e curva-3. Sappiamo che non possiamo affrontare i cordoli come fa Max con la Red Bull ed è una tendenza che c’è da un po’ di gare“, ha dichiarato il monegasco.

Preannunciandosi un GP con una sola sosta, vedremo se e quanto il fatto che i piloti non potranno permettersi il minimo errore porterà alla Safety Car in pista, che potrebbe andare a sconvolgere le strategie. “Domani ci potrebbero essere delle condizioni diverse, potrebbe esserci anche la pioggia. Dovremo adattarci alle circostanze. Io spingerò per fare il meglio possibile“.