F1, Charles Leclerc: “Gli aggiornamenti funzionano come previsto, ad oggi siamo competitivi”

Un venerdì eccezionale per Charles Leclerc a Imola, nelle prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il monegasco della Ferrari ha fatto il miglior tempo nella prima e nella seconda sessione di libere, mostrando subito la competitività della vettura sia sul giro secco che sul passo gara dopo gli aggiornamenti portati per questo fine settimana.

Le sensazioni sono buone per fare un fine settimana di alto profilo in casa, di fronte ai tifosi della Rossa. Queste le percezioni di Leclerc dopo il lavoro svolto in questo venerdì: “È stata una giornata positiva. Tutto è andato liscio e siamo riusciti a effettuare tutti i test che avevamo pianificato”.

“Per adesso sembriamo competitivi, anche se domani le condizioni cambieranno, soprattutto a causa del vento, e quindi dobbiamo prepararci. Gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese, e questo è un altro aspetto positivo. E oltre a tutto questo è stupendo vedere tante bandiere rosse sulle tribune“. Un grande risultato farebbe scattare di nuovo tutta la passione rossa: lo sviluppo della vettura negli anni scorsi è stato il principale tallone d’Achille e sembrano esser stati fatti dei passi in avanti da questo punto di vista.