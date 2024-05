Enterolactis Plus: l’integratore nato dalla ricerca italiana

Enterolactis Plus è un integratore che contiene fermenti lattici vivi del ceppo L. casei DG (Lacticaseibacillus paracasei DG I1572, DSM 34154).

La nascita e lo sviluppo di questo ceppo è da attribuire alla ricerca italiana. Infatti, i ricercatori italiani hanno condotto numerosi studi per identificarne i suoi numerosi benefici per la salute umana. I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati in diverse riviste scientifiche internazionali, rappresentando un importante contributo scientifico in questo settore.

Secondo questi studi, i principali benefici che L. casei DG può portare all’organismo sono:

Miglioramento della salute intestinale : aiutano a mantenere un equilibrio sano della flora batterica intestinale, favorendo la digestione e l’assorbimento dei nutrienti.

Supporto al sistema immunitario : possono stimolare il sistema immunitario, aumentando la resistenza dell’organismo contro infezioni e malattie.

Produzione di acido lattico: contribuiscono alla produzione di acido lattico, che abbassa il pH intestinale e crea un ambiente sfavorevole alla crescita di batteri patogeni.

I tanti studi clinici hanno dimostrato anche la loro efficacia e sicurezza nell’uso negli integratore alimentari come Enterolactis Plus 30 Capsule. Questo integratore è acquistabile anche nelle farmacie online come farmacieravenna.com, approfittando delle promozioni e dei prezzi vantaggiosi che generalmente si trovano sul web.

A cosa serve Enterolactis Plus

Ogni capsula di Enterolactis Plus contiene almeno 24 miliardi di fermenti lattici L. casei DG. Grazie alla massiccia presenza di questo ceppo probiotico, l’integratore può essere usato per risolvere diversi disturbi intestinali. I principali sono diarrea, stitichezza e gonfiore addominale.

Diarrea

Enterolactis Plus agisce contro la diarrea principalmente attraverso i seguenti meccanismi:

Ripristino della flora intestinale : i suoi probiotici aiutano a ristabilire l’equilibrio della flora intestinale, spesso alterata durante episodi di diarrea.

Produzione di acidi organici : la produzione di acido lattico e altre sostanze antimicrobiche crea un ambiente sfavorevole per i patogeni responsabili della diarrea.

Competizione con i patogeni : L. casei DG compete con i batteri patogeni per i nutrienti e i siti di adesione nell’intestino, riducendo la loro capacità di proliferare.

Modulazione del sistema immunitario: stimola il sistema immunitario intestinale, migliorando la risposta immunitaria contro le infezioni intestinali.

Stitichezza

Per quanto riguarda la stitichezza, L. casei DG di Enterolactis Plus aiuta attraverso i seguenti meccanismi:

Regolazione del transito intestinale : migliora la motilità intestinale, favorendo il transito delle feci attraverso l’intestino.

Produzione di acidi grassi a catena corta : la fermentazione dei carboidrati indigeribili da parte di L. casei DG produce acidi grassi a catena corta, che stimolano la peristalsi intestinale.

Aumento della massa fecale : contribuisce all’aumento della massa fecale e della consistenza delle feci, rendendo più facile il loro passaggio.

Miglioramento della microflora: aiuta a mantenere un equilibrio sano della microflora intestinale, essenziale per una regolare funzione intestinale.

Gonfiore addominale

Enterolactis Plus può ridurre il gonfiore addominale attraverso:

Riduzione della produzione di gas : migliorando l’equilibrio della flora intestinale, può ridurre la produzione di gas da parte di batteri fermentativi.

Miglioramento della digestione : facilita la digestione e l’assorbimento dei nutrienti, riducendo il substrato disponibile per la fermentazione batterica e quindi la produzione di gas.

Effetto antinfiammatorio : può ridurre l’infiammazione intestinale, che è spesso associata al gonfiore e al disagio addominale.

Modulazione della flora intestinale: promuove la crescita di batteri benefici e riduce i batteri produttori di gas e altre sostanze irritanti.

Come si usa Enterolactis Plus

Enterolactis Plus in capsule può essere assunto da adulti e bambini sopra i 6 anni, con 1 capsula al giorno a stomaco vuoto. Se si sta assumendo un antibiotico, è bene assumere l’integratore a distanza di almeno 3 ore dal medicinale.

Solitamente Enterolactis Plus è ben tollerato e può essere usato anche in gravidanza e allattamento. Essendo senza glutine e senza lattosio, può essere assunto anche dai celiaci e dagli intolleranti al lattosio. Inoltre, è adatto anche a chi segue una dieta vegana.

Oltre alle capsule, Enterolactis Plus è disponibile anche in bustine. La posologia è la stessa, ovvero 1 bustina al giorno per adulti e bambini sopra i 6 anni. La scelta tra i due formati è dovuta principalmente a preferenze personali sul modo di assunzione.

Il tempo necessario perché l’integratore inizi a mostrare effetti può variare a seconda dell’individuo e della condizione specifica che si sta cercando di trattare. In media si possono considerare queste tempistiche in base al disturbo:

Diarrea acuta : i sintomi possono migliorare entro pochi giorni di utilizzo, generalmente entro 2-3 giorni .

Stitichezza : gli effetti benefici potrebbero iniziare a manifestarsi dopo 1 o 2 settimane di assunzione regolare, ma in alcuni casi potrebbero essere necessarie fino a 4 settimane per notare un miglioramento significativo.

Gonfiore addominale: può richiedere da alcuni giorni a un paio di settimane per migliorare, man mano che la flora intestinale si riequilibra e l’infiammazione diminuisce.

Controindicazioni di Enterolactis Plus

Abbiamo detto che Enterolactis Plus è generalmente ben tollerato dalla maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune controindicazioni e precauzioni da tenere a mente:

Reazioni allergiche : alcune persone potrebbero essere allergiche ai componenti dell’integratore. È importante leggere attentamente l’etichetta per verificare la presenza di ingredienti a cui si potrebbe essere allergici.

Compromissione del sistema immunitario : individui con un sistema immunitario compromesso (ad esempio, a causa di malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva, o condizioni come l’HIV/AIDS) dovrebbero consultare un medico prima di assumere probiotici. In questi casi, c’è un rischio maggiore di infezioni opportunistiche.

Gravidanza e allattamento : generalmente le donne in gravidanza e allattamento possono assumere questo integratore. Tuttavia, è sempre bene consultare un medico prima di assumere qualsiasi integratore, compresi i probiotici.

Uso nei bambini : prima di somministrare probiotici ai bambini, è consigliabile consultare un pediatra, soprattutto per i più piccoli.

Interazioni con farmaci : sebbene rare, potrebbero esserci interazioni tra probiotici e alcuni farmaci. È sempre meglio consultare un medico o un farmacista per verificare possibili interazioni con farmaci prescritti o da banco che si stanno assumendo.

Condizioni gastrointestinali gravi: persone con condizioni gastrointestinali gravi o croniche, come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS), la malattia di Crohn, o la colite ulcerosa, dovrebbero consultare un medico prima di iniziare l’assunzione di probiotici.

In conclusione, è sempre bene chiedere un parere al medico o al farmacista prima di iniziare ad assumere Enterolactis Plus. Questo vale ancor di più se si hanno condizioni di salute preesistenti o si stanno assumendo altri farmaci.