Canoa slalom, Giovanni De Gennaro in finale col secondo crono agli Europei nel K1. Eliminati Ferrazzi e Grimandi

Chiuse le batterie del kayak agli Europei di canoa slalom di scena nelle acque di Tacen, in Slovenia. Dopo la gara femminile, con Stefanie Horn estromessa dalla finale, è arrivato il momento della gara maschile con Giovanni De Gennaro che sarà invece tra i dodici che si giocheranno le medaglie.

Una prova in scioltezza per l’azzurro che, nonostante un tocco di palina immediato alla porta 2, riesce a gestire bene la propria gara chiudendo in 93.17, abbastanza per il secondo posto assoluto alle spalle del solo Joseph Clarke, primo in 90.78 nonostante quattro penalità nel primo intertempo.

Sorprese di giornate lo svizzero Gelindo Chiarello e il britannico Christopher Bowers, terzo e quarto con i pettorali numero 17 e 25. Quinto crono per il ceco Jiri Prskavec in 94.34, superano il taglio tra i favoriti anche lo sloveno Peter Kauzer (settimo dietro Anatole Delassus) e il ceco Vit Prindis, seppur col brivido: undicesimo in 98.15.

Niente da fare invece per Xabier Ferrazzi, che voleva provare a ricoprire il ruolo di outsider per questi Europei. Invece l’immediato salto della porta 4 lo ha estromesso subito dalla lotta, totalizzando un tempo di 150.13 che lo spinge indietro fino al quarantanovesimo tempo. Prova onesta invece per il giovane Leonardi Grimandi, ai primi approcci tra i grandi: per lui sì 10 secondi di penalità, ma un tempo di 108.66 per il trentaduesimo posto.